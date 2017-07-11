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Из Вуоксы вытащили останки лыжника без рук

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На теле сохранились остатки лыжного костюма серо-фиолетового цвета

В Приозерском районе из реки Вуокса вытащили останки мужчины, который, судя по всему, погиб еще зимой. Утопленника обнаружил рыбак, который сидел с удочкой у реки в районе поселка Ромашки. 

По всей вероятности, мужчина был лыжником. На его теле сохранились клочья одежды – остатки лыжного костюма серо-фиолетового цвета, непромокаемые лыжные гетры зеленого цвета, лыжные ботинки.

Кроме того, при себе у погибшего было много личных вещей: навигатор Garmin, телефон с двумя сим-картами, два металлических ключа и магнитный ключ. У утопленника также имелся рюкзак черного цвета с вещами - перчатки, носки, шапка-ушанка красного цвета, тельняшка, футболка цвета хаки с надписью BOSS, чехол для лыж с надписью VISY.
 
Информация о происшествии уточняется. 
 
Видео: архив
Теги: вуокса , ленобласть , лыжник , останки человека , человеческий труп
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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