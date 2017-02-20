Из Волховской больницы сбежал "заразный" ребенок с ветрянкой

Опознать беглеца просто: он весь перемазан зеленкой

Накануне, в воскресенье, из больничной палаты инфекционного отделения волховской больницы сбежал восьмилетний пациент – мальчик с ветрянкой. Сообщается, что в свободное от лежания в больнице время мальчик проживает в социально-реабилитационном центре. Однако в детдоме беглеца не дождались.

Опознать убежавшего из больничной палаты мальчика несложно: все его лицо вымазано точками "зеленки". Сейчас беглеца разыскивают.

Отмечается, что ветрянка – высокозаразное заболевание, которое может быть опасно для окружающих. Исключение составляют те, кто уже переболел ветрянкой ранее. Заболевание особенно тяжело переносят взрослые люди: оно может грозить серьезными осложнениями.

видео: архив