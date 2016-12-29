Из ТЦ в Новосибирске эвакуировали 150 человек‍ из-за задымления

Посетители молла сняли на видео процесс эвакуации и задымление в помещении магазина. Причиной ЧП стал пожар в одном из кафе быстрого питания.

В столице Сибири в торгово-развлекательном центре "Ройял Парк" сработала пожарная тревога. Всех посетителей заведения эвакуировали из-за задымления, которое возникло там около четырех часов дня во вторник, 17 января. На улицу вывели около 150 человек.

Как сообщают местные СМИ, пожар произошел в одном из ресторанов быстрого питания на втором этаже заведения. На место отправились силы МЧС. Оказалось, что началось все из-за возгорания масла на сковородке. Дым от него подействовал на пожарную сигнализацию. А дальше уже началась эвакуация. К приезду пожарных не только уже всех эвакуировали из здания, но также и потушили огонь.

На прошлой неделе жителей дома в Красном селе эвакуировали из-за угрозы взрыва. Оказалось, что один из соседей просверлил дырку в газовой трубе дома на Красногородской улице. На место прибыли пожарные расчеты, но их помощь не потребовалась. Сотрудники газовой службы оперативно решили проблему и обезопасили всех жителей дома.

Фото: Instagram / krasavec_48

Видео: Instagram / Grigoriy Strelnikov