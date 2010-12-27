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Из Петербурга 419 нелегалов отправлены к себе на родину
Сегодня, 11:59
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Shdaria
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Из Петербурга 419 нелегалов отправлены к себе на родину

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Из Северной столицы к себе на родину вернулось 419 граждан, которые нарушили закон пребывания на территории РФ.

Из Санкт-Петербурга с начала 2017 года отправили обратно на родину 419 иностранцев. Известно, что большинство людей, как и прежде, из Узбекистана и Таджикистана. 

По закону, иностранцы, нарушившие правила пребывания на территории РФ, не смогут вернутся в Россию на протяжении пяти лет. 

С 2012 года, когда судебные приставы получили полномочия по выдворению нелегалов, город на Неве в приказном порядке покинули почти девять тысяч человек. За прошлый год на родину вынуждены были уехать полторы тысячи иностранцев.

Теги: депортация , иностранцы , нелегалы , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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