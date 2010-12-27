Из Петербурга 419 нелегалов отправлены к себе на родину

Из Северной столицы к себе на родину вернулось 419 граждан, которые нарушили закон пребывания на территории РФ.

Из Санкт-Петербурга с начала 2017 года отправили обратно на родину 419 иностранцев. Известно, что большинство людей, как и прежде, из Узбекистана и Таджикистана.

По закону, иностранцы, нарушившие правила пребывания на территории РФ, не смогут вернутся в Россию на протяжении пяти лет.

С 2012 года, когда судебные приставы получили полномочия по выдворению нелегалов, город на Неве в приказном порядке покинули почти девять тысяч человек. За прошлый год на родину вынуждены были уехать полторы тысячи иностранцев.