Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 14:13
0
MShaffter
45
Код вставки плеера

Из Обводного канала вытащили упавшего мужчину

0
 
 

Сегодня утром бдительные граждане и спасатели выловили мужчину из Обводного канала

 Сегодня, 2 января, около 10 часов утра люди увидели тонущего мужчину в Обводном канале.

В сообществе ДТП и ЧП Санкт - Петербурга сообщается, что сегодня утром на пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта выловили тонущего мужчину. Спасатели, полиция и очевидцы сработали оперативно и с помощью буксировочных тросов вытащили из воды "пловца". Спасенного мужчину передали медикам, приехавшим на место ЧП. 

По предварительнным данным , мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит проверку всех обстоятельств и причин данного происшествия. Устанавливается личность потерпевшего.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК/ДТП и ЧП Санкт - Петербурга, Алексей Компанец

Теги: санкт пебербург , фото
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5