Из Обводного канала вытащили упавшего мужчину

Сегодня утром бдительные граждане и спасатели выловили мужчину из Обводного канала

Сегодня, 2 января, около 10 часов утра люди увидели тонущего мужчину в Обводном канале.

В сообществе ДТП и ЧП Санкт - Петербурга сообщается, что сегодня утром на пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта выловили тонущего мужчину. Спасатели, полиция и очевидцы сработали оперативно и с помощью буксировочных тросов вытащили из воды "пловца". Спасенного мужчину передали медикам, приехавшим на место ЧП.

По предварительнным данным , мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит проверку всех обстоятельств и причин данного происшествия. Устанавливается личность потерпевшего.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК/ДТП и ЧП Санкт - Петербурга, Алексей Компанец