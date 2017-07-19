Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:45
0
Moulin_
410
Код вставки плеера

Из Невы вытащили утопленницу с крестиком на шее

0
 
 

Тело немолодой женщины пробыло в воде не менее двух месяцев

В Петроградском районе Петербурга во вторник, 18 июля 2017 года, выловили труп немолодой женщины, который пробыл в воде не менее двух месяцев. Как сообщается, это одетая в черное женщина 60–65 лет на вид. 

Утопленницу извлекли из воды на набережной Мартынова у дома №92. Произошло это накануне около двух часов дня. Женщина была одета в брюки и кофту черного цвета, черную кожаную куртку, на ногах черные ботинки. На шее сохранились цепочка и крест из белого металла.

Тело переправили в городской морг, где криминалистам предстоит установить причины ее смерти. При первом беглом осмотре признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружили. 

Видео: архив

Теги: нева , петербург , петроградская сторона , утопление , утопленник , утопленница
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5