Из Невы вытащили утопленницу с крестиком на шее

Тело немолодой женщины пробыло в воде не менее двух месяцев

В Петроградском районе Петербурга во вторник, 18 июля 2017 года, выловили труп немолодой женщины, который пробыл в воде не менее двух месяцев. Как сообщается, это одетая в черное женщина 60–65 лет на вид.

Утопленницу извлекли из воды на набережной Мартынова у дома №92. Произошло это накануне около двух часов дня. Женщина была одета в брюки и кофту черного цвета, черную кожаную куртку, на ногах черные ботинки. На шее сохранились цепочка и крест из белого металла.

Тело переправили в городской морг, где криминалистам предстоит установить причины ее смерти. При первом беглом осмотре признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружили.

Видео: архив