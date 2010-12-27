Из Морского университета похитили ценные платы

Оборудование учебного заведения в Адмиралтейском районе Петербурга вывели из строя злоумышленники, похитившие платы с драгоценными металлами. Сумма ущерба пока неизвестна.

Как сообщает "Фонтанка", около шести утра 13 июня неизвестные проникли в помещение Морского университета на Лоцманской улице. По предварительным данным, злоумышленники попали внутрь через окно первого этажа: чтобы его открыть, им понадобилось только раздвинуть решётку.



Похитители взяли платы с шести станков, а затем удалились через запасной выход, оставив после себя выломанную дверь.

О происшествии заявил в полицию главный инженер. По его словам, похитителей было четверо, каждому из них не больше 25 лет. Молодых людей он не узнал, но отметил, что у одного были длинные волосы.



Проводится поверка.