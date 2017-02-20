Видео: Из Карповки доставали рухнувшее туда авто

На месте работали спасатели и скорая помощь

Поздним вечером понедельника, 20 февраля 2017 года, очевидцы в сообществе spb_today рассказали о том, что в районе проспекта Медиков в Карповку, пробив ограждение, на скорости влетел автомобиль.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, автомобиль глубоко не провалился, и дело не в оттепели, которая в последние дни стоит в Петербурге. Дело в том, что глубина в месте, куда провалилось авто, невелика.

Легковушка, вылетевшая на воду, села на грунт. Для того чтобы извлечь ее из воды, на место вызывали кран. А для того чтобы при необходимости оказать медицинскую помощь молодым людям, которые занимали водительское и пассажирское сиденье, приезжала скорая помощь.

Как сообщили очевидцы и подтвердили в МЧС, никто из бывших в машине или прохожих не пострадал.

– В машине были двое парней, без серьёзных травм, только ноги замочили, – прокомментировал один из свидетелей происшествия.

Видео: spb_today