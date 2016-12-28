Из Франции в Россию выслали контрабандиста Молоко

По требованию Генпрокуратуры в РФ экстрадирован мужчина, который обвиняется в контрабанде 10 килограмм кокаина

По предварительной информации, россиянин Станислав Молоко заключил преступное соглашение с несколькими злоумышленниками в 1997 году и планировал совершать контрабандные поставки кокаина из Венесуэлы на территорию РФ. В декабре 1997 года преступник переправил в Санкт-Петербург партию мебели из Венесуэлы. В мебели были спрятаны около 10 килограмм героина. Груз прошел таможню, но был оперативно задержан сотрудниками ФСБ вместе с одним из участников организованной преступной группы. Станислав Молоко сумел скрыться от полиции и сбежал во Францию, был объявлен в международный розыск. В сентябре 2015 года обвиняемого задержали во Франции, позднее французская полиция приняла решение об экстрадиции преступника в Россию.

Видео: Piter.tv