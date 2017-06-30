Из Финского залива выловили лысого утопленника

Напротив острова Белый в Кировском районе Петербурга 29 июня достали покойника

Накануне рано утром, около 9 часов в четверг, 29 июня 2017 года, из воды Финского залива в Кировском районе Петербурга выловили утопленника. Тело в воде заметили местные жители, они же вызвали водолазов.

На место взвали МЧС, и водолазы извлекли останки из воды. Прибывшие на место сотрудники полиции не нашли следов насильственной смерти. Судя по состоянию тела, в воде погибший находился долго.

Сейчас его личность устанавливается – это лысый мужчина лет 35 на вид в коричневом свитере и синих джинсах.

Видео: архив