Из Дудергофского канала вытащили пожилого утопленника в тельняшке

На лице погибшего мужчины были ссадины и гематомы

Накануне утром, 13 июня 2017 года, из Дудергофского канала вблизи моста Кадырова в Петербурге спасатели достали из воды тело погибшего немолодого мужчины. Произошло это у дома №12 по улице Маршала Захарова.

Документов при нем не было, однако по особым приметам, распространенным в СМИ – тельняшка, немолодой возраст, "морская" татуировка на руке – мужчину опознала его дочь.

Как стало известно, причиной смерти мужчины могло стать не утопление – на его лице обнаружены многочисленные ссадины. Однако точную причину смерти предстоит установить экспертам-криминалистам.

Видео: архив