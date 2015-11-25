Груши в маринаде с зубами крокодила - коронное блюдо Иванушек International

В конце февраля в Петербургском ресторане "Птичий двор" состоялся концерт группы Иванушки International.

Коллектив, которому в этом году исполняется уже 22 года, порадовал зрителей лучшими хитами. Сьемочная группа канала Piter.TV побывала на этом мероприятии и взяла интервью у самих героев вечера.

"Питер - своеобразный город, он у нас любимый, на первом месте, в плане поклонниц и фанатов, потому что здесь нас по особенному любят, серьёзно. Москва есть Москва, там все круто, но когда приезжаем в Питер мы понимаем, что здесь настоящая любовь", признался один из солистов группы Кирилл Андреев.

Группа Иванушки International за свою историю проводила концерты на самых разных площадках. От крупных стадионов, до менее вместительных арен и клубов с ресторанами. Нам стало интересно отличается ли атмосфера на их концертах, в зависимости от места, и больше ли интерактива с танцами зрителей в небольших залах:

"Есть же вообще выступления в ДК, когда ты выходишь петь танцевальные песни, а сидят взрослые люди, которым охрана не разрешает вставать. Это самое ужасное, когда ты кидаешь энергию, а люди только аплодисментами на песни тебе отвечают. Наша любимые площадки это как раз клубы и места где можно потанцевать. Когда удается так выступить, это разумеется отдельное настроение и отдельный кайф. А вообще любим выступать везде, лишь бы видеть глаза наших поклонников, зрителей и кайфовать", - говорит Андрей Григорьев-Аполлонов.

Время идет, а группа Иванушки International все ещё популярна, в том числе и за счет новых слушателей, в лице молодежи:



"Произошла такая феноменальная штучка, что все наши поклонники и поклонницы первого поколения немного подросли. Они уже мамы, у них уже дочки десяти-пятнадцатилетние", - говорит все тот же Андрей Григорьев-Аполлонов, а Кирилл Туриченко шутит: "А дочки любят меня".

И действительно, судя по публике - дочки поклонниц первого поколения так же слушают Иванушек с детства. Не с пятнадцати лет, а можно сказать - с рождения:

"Поэтому - то сейчас мы выступаем как на дне рождениях 5-ти летних детей, так и на 80-летиях. Вот недавно 80 лет было бабушке. Выступали на празднике у неё и было круто, внучки танцевали так, что мама не горюй, и бабушка тоже. Бабушка еще и все слова песен знала", - рассказывают музыканты.



Поскольку концерт был в ресторане, мы не могли не спросить про любимые блюда участников группы и любят ли они сами готовить. Тем более в прессе недавно писали, что Кирилл Туриченко лично участвовал в приготовлении салатов на свой день рождения.



"Я помню, что у нас была съемка в передаче "Смак" с ведущим Ваней Ургантом, и я приготовил мясо, которое было очень жёсткое. Ваня своей интеллигентностью не показал вида, что мясо не получилось. Но у меня моя коронка, наверное, спагетти с креветками и салаты", - отвечает Кирилл Андреев.



"Я уже не готовлю, потому что когда был студентом - наготовился на всю жизнь вперед. Разумеется, и цыпленка табака пожарить, и амлет сделать, и спагетти сварить - это все достаточно просто. Другое дело, что мы в огромном количестве участвовали в кулинарных программах. И вот там мы действительно готовили и самостоятельно, и с шеф-поворами из модных ресторанов готовили какие-то сложносочиненные блюда, начиная от груши в маринаде со специями, с глазами стрижа, с зубами крокодила, в общей такой жути" - с улыбкой вспоминает Андрей Григорьев-Аполлонов. "Запеченая белка в дупле" - поддерживает его юмор Кирилл Туриченко.



Концерт закончился признаниями солистов группы в том, что Петербург для них самый важный город и всегда будет на первом месте, в сердце. Ведь здесь снимался один из главных хитов музыкального коллектива "Тучи".



Видео: Канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Алена Вишневская