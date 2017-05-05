Видео из США: Иванка Трамп станцевала с детьми

Политик, мать и бизнес-леди Иванка Трамп вновь поразила своих поклонников "многофункциональностью": дочь президента станцевала на шпильках после работы со своими сыновьями.

В минувший четверг, 4 мая, Иванка Трамп опубликовала на своей странице в инстаграм любопытное видео: молодая женщина после работы станцевала со своими детьми. Дочь президента США подписала данный ролик таким образом: "Мелочи в жизни очень важны, особенно для работающих мам. Я вот, например, устроила танцевальную вечеринку со своими сыновьями". За несколько часов запись оценили почти 900 тысяч человек.

Поклонники бизнес-леди то и дело оставляют восхищенные комментарии: "Иванка, молодец!", "Это изумительно", "Как мило". Впрочем, есть и те, кто, напротив, считаю, что видео скорее глупое, нежели забавное.

В середине февраля мы сообщали, что жена Трампа получила в подарок шубу из России.



Видео: инстаграм, ivankatrump