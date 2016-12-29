Иванка Трамп сняла видео с 10-месячным сыном на ковре Белого дома

Семейство Трампов, похоже, решило полностью перебраться в Белый дом. Ивакна Трамп, например, привезла туда своего 10-месячного сынишку Теодора.

Социальные сети по всему миру умилило видео с внуком Трампа по имени Теодор, покоряющим Белый дом. Смешной ролик с 10-месячным сынишкой в главной роли в Instagram выложила красавица Иванка Трамп. На нем маленький Теодор сначала ползает по ковру. а потом делает первые неуверенные шаги по главному зданию в США. Видео содержало милую и нежную подпись от самой любящей матери. В ней Иванка Трамп призналась, что последняя неделя была для нее полна удивительных моментов. Но самым ярким из них стали именно первые шаги Теодора в стенах Белого дома.

Заметим, что Instagram Иванки Трамп, которая является родной дочерью миллиардера и президента США Дональда Трампа, в последнее время стал очень патриотичным. Здесь можно найти и кадры с инаугурации главы государства, и множество семейных групповых портретов. Видно, что дочка старается максимально поддержать отца, который сталкивается с волной негатива в первые дни своего президентства.

Кстати, сама Иванка Трамп уже получила прозвище "самой красивой обитательницы" Белого Дома. Это и не удивительно: 35-летняя женщина долгое время занималась модельным бизнесом и покоряла американцев своими идеальными белыми волосами, длинными ногами и смазливым личиком.

Видео: Instagram - ivankatrump