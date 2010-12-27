Спектакль "Иван и Черт"

Театр "Мастерская" представляет постановку "Иван и Чёрт" по мотивам легендарного романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

Представление режиссёра А. Горбатого-мл. о нескольких главах «Братьев Карамазовых» господина Ф. М. Достоевского. С оркестром. Так полностью звучит название постановки Театра "Мастерская". В основе спектакля лежит линия отношений Ивана Карамазова и его альтер-его, которое является молодому мужчине в облике Чёрта. Режиссер сконцентрировался именно на теме сопоставления добра и зла, их внутренней взаимосвязи. Иван бросает вызов своему второму "я" и излагает тому теорию возможного спасения мира вне религиозных правил. Однако оппонент не просто обыгрывает интеллектуала, но и показывает инфернальную природу его идей.

Театр "Мастерская" обещает, что это будет спектакль по Достоевскому, но без привычной "достоевщины". Музыкальные инструменты на сцене, легкая актерская игра и даже юмор - всему этому есть место в постановке Горбатого-младшего.