Иван Ургант шокировал фанатов снимком своего двойника

Шоумен удивил подписчиков фото своей матери в юные годы. Телеведущий как две капли воды похож на свою родительницу.

Накануне Иван Ургант выложил в инстаграм старый снимок мамы, чем вызвал бурю эмоций среди своих поклонников. На фотографии молодая Валерия Киселева, которую не отличить от уже взрослого сына. Часть пользователей скептически высказывались по поводу снимка, утверждая, что это Ваня, который опять решил всех разыграть. Немного фотошопа, парик и получилась женщина.

Однако Ургант и не думал шутить. Его мать скончалась несколько лет назад и, опубликовав ее фотографию, шоумен почтил память Валерии. В отличие от большинства постов, описание которых занимает несколько предложений, этот снимок Иван прокомментировал кратко и лаконично: «С Днём Рождения,мам!». Женщине могло бы исполниться 66 лет 7 февраля.

Часто, после смерти матери, Ургант говорил, что это событие стало для него трагедией, пережить которую помогла маленькая дочь. Она родилась через полгода после несчастья. Иван Ургант назвал ее в честь своей родительницы, Валерией.

Однако, так или иначе, знаменитый телеведущий действительно похож на мать больше, чем на отца. Это можно заметить, сравнив фотографии.

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Фотографии: инстаграм Ивана Урганта