Иван Дорн отменил концерт в Одессе из-за угроз радикалов

Несколько дней назад дымовыми шашками и петардами сорвали концерт Светланы Лободы

Концерт Ивана Дорна, который должен был состояться в Одессе 9 июня 2017 года, накануне был отменен. Как стало известно, это связано с угрозами со стороны представителей праворадикальных движений, которые были опубликованы в соцсетях.

Радикалы пообещали предпринять все возможные средства, чтобы сорвать концерт Ивана Дорна. Такая неприязнь к артисту связана, по всей вероятности, с тем, что он регулярно выступает на территории России и не высказывает антироссийских настроений. Напротив – позицию Иван Дорн озвучивает максимально миролюбивую.

Напомним, несколькими днями ранее был сорван концерт Светланы Лободы, чьи клипы обильно ротируются на российских музыкальных каналах и которая также не избегает выступлений в РФ; представители праворадикального движения собрались у входа в клуб "Ибица" перед началом шоу и швыряли под ноги петарды и дымовые шашки людям, пришедшим на концерт.

Из-за скандальной акции националистов перед концертом Лободы начались массовые беспорядки и столкновения с полицией. Концерт пришлось отменить.

Стоит отметить, что некоторое время назад один из украинских музыкальных продюсеров попытался вступиться за Ивана Дорна, сообщив, что тот будто бы выступает на территории России, чтобы заработать денег. Причем существенную часть средств он несколько раз передавал в поддержку АТО.

Видео: архив инстаграм