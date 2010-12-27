Истребитель BBC Франции "преследовал" пассажирский самолет, летевший из Петербурга

Однако в Пулково данную информацию не подтвердили.

Истребитель военно-воздушных сил Франции приблизился на опасное расстояние к пассажирскому самолету, который летел из Петербурга в Барселону. Это произошло около шести утра в небе над Марселем, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

Фото: "Фонтанка.ру"

По словам пассажиров Ту-204, французский самолет приблизился вплотную к российскому лайнеру и летел так на протяжении нескольких минут. Расстояние между крыльями двух самолетов составляло несколько метров. Сообщается, что экипаж Ту-204 не отреагировал на действия французского самолета.

Петербургский аэропорт Пулково не обладает информацией о маневре истребителя ВВС Франции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Самолет Ту-204 позднее успешно приземлился в Барселоне.

Фото: Global Look Press / CTK Photo/Rostislav