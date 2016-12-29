История о судьбе индийского мальчика покоряет мировой кинематограф

Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Capella Film» провели предпоказ фильма "Lion". Картина основана на реальной истории Сару Бриерли, описавшем свою жизнь в книге «Долгий путь домой», которую Люк Девис адаптировал под сценарий. И если сначала фильму пророчили лишь фестивальную судьбу, теперь он стремительно идет по пути к Оскару.

"Лев"– первая режиссерская работа Гарта Дэвиса. И она обернулась успешным дебютом – фильм номинирован более чем на 40 премий, что, безусловно, свидетельствует о его высоком уровне.

Эта история о человеке, после знакомства с которым происходит непременное переосмысление собственного пути и жизни. Это фильм о поиске, вечном странствии и долгой дороге к себе и своим истокам. Все мы на протяжении жизни ищем место, которое сможем назвать домом. У героя, которого играет Дев Патель, было таких сразу два, и этот факт мучил его 25 лет. Сердцем и душой он разрывался на части, был в двух местах одновременно. И только в конце фильма осознал, что оба этих места он спокойно и счастливо может хранить в своем сердце.

Здесь не будет экшена и новых Америк. Здесь представлена реальная история простого индийского ребенка в столкновении с такой непростой судьбой. Маленький Сару Брайерли (на рольк которого пробовались 4000 мальчиков, а исполнил ее дебютант Санни Павара) в пятилетнем возрасте, потерявшись, оказался один на один с большим и опасным для ребенка миром.

Если в первой части истории раскрыта дорога к жизни, путь к выживанию и обретение, казалось бы, семейного счастья после долгих скитаний. То во второй - говорится об эмоциональном крахе и о том, как взрослый герой ошибочно отталкивая от себя всех своих близких в минуты тяжелых сомнений, в итоге, все же находит свою истину. Он возвращается не только в отчий дом, но и к себе самому.

"Sia — Never Give Up" – еще долго будет звучать в головах у выходящих из кинозала людей. Музыке и вымеренным картам отдельно можно было бы после просмотра аплодировать стоя. Работа композиторов Фолькера Бертельмана и Дастина О`Халлорана не может не трогать за живое. К тому же, музыкальные композиции и немногословие картины так точно дополняется долгой, и порой, пугающей пустынной красотой пейзажей, тоннелей и комнат. Некоторые сцены фильма были сняты в Хобарте (Тасмания), в месте, где вообще редко снимают кино, а сам проект стал самым масштабным из тех, что ранее снимались в Австралии.

В "Lion" помимо взаимоотношений с родителями, проблем приемных семей, отношений мужчины и женщины, поднимаются и такие животрепещущие вечные темы Индии. В этой стране ежегодно теряется 80 000 детей, а более 11 миллионов ребят живут на улицах. Бедность, голод, торговля детьми, педофилия, сексуальное рабство – обо всем этом не говориться прямо, но за счет оглушающей тишины, нервности кадров - мы чувствуем эту скрытую угрозу, подкрадывающуюся к ребенку. Всё это не может оставить зрителя равнодушным.

Дев Патель, исполняющий роль повзрослевшего Бриерли, перед съемками посетил детский дом, в который тот попал, и совершил такую же поездку на поезде. На американской премьере даже неожиданно появился сам Билл Клинтон. В российском кинопрокате фильм можно увидеть с 16 февраля.