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Ту-154 на скорости более 500 км/ч упал в Черное море из-за неудачного маневра

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Во время попытки маневра вправо у самолета был сильно задран нос.

Авиалайнер Ту- 154 летел на скорости 510 км/ч. В момент трагедии пилоты пытались сделать маневр вправо, однако у самолета был слишком сильно задран нос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.


Трагедия произошла, когда летчики убирали механизацию. Пока остается загадкой, почему авиалайнер шел с большим углом тангажа. Вероятно, во время маневра вправо он свалился с эшелона и в результате разворота столкнулся с поверхностью воды на скорости больше 500 км/ч. Стоит отметить, что углом тангажа называют угол между носом самолета и горизонтальной плоскостью. При его большом показателе авиалайнер может потерять подъемную силу и свалиться с эшелона.


Конечно, это может быть неединственная причина трагедии. Источник также признает ошибочность действий экипажа и неполадку одного из двигателей. Ранее мы писали, что водолазы нашли сильно поврежденный фюзеляж Ту-154 и нескольких погибших.

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Категории: Лента новостей Новости России

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