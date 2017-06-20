Источник: девушка, которую искали на Ладоге, погибла

Официально поиски пропавших на Ладожском озере подростков продолжаются

Накануне сотрудники МЧС искали на Ладожском озере нескольких подростков, которые перевернулись там на лодке. Произошло это в Карелии. Несколько подростков 15–16 лет (по данным источников, девушка и трое юношей) катались на лодке, однако плавсредство перевернулось.

Поиски продолжаются до сих пор, к работе привлекли авиацию МЧС Карелии, в квадрате поисков работают спасатели, водолазы и вертолет. Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет 258 человек и 55 единиц техники.

Источник сообщил, что одна из разыскиваемых погибла. Официального подтверждения этой информации пока не было. Об этом агентству ТАСС сообщила глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец со ссылкой на детей, также плывших на этой лодке.

«Были дети в возрасте 15-16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах», – заявила Шарец. Она также уточнила, что двое спасенных юношей находятся в скорой помощи. Медики решают вопрос о возможной отправке подростков в больницу.

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