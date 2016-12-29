Страшные новости из Бразилии: Исполнительницу "Ламбады" сожгли заживо в автомобиле

Мир облетела печальная новость, в Бразилии грабители напали и сожгли заживо популярную исполнительницу хита 90х "Ламбада". В настоящий момент всех троих злоумышленников задержали

Накануне днем, 19 января, Мир облетела печальная новость - погибла при трагических обстоятельствах Лаолва Браз, исполнительница популярнейшего хита конца 80х начала 90х. Тело 63-летней певицы было обнаружено на проселочной дороге в сгоревшем собственном автомобиле.

Полиция незамедлительно начала расследование этой ужасной трагедии. Преступление раскрыли по горячим следам. Все трое подозреваемых на данный момент задержаны.

Лаолва Браз была хозякой небольшого отеля в пригороде Рио-де-Жанейро. Двое злоумышленников задумали ограбить певицу. Им помогал работник гостиницы. Преступники были задержаны с поличным. Похитители поживились 15 тысячами реалов, вынесли фарфор и личные вещи Лаолвы.

На данный момент стало известно, что двое мужчин ворвались в дом, где проживала женщина. Угрожая ей ножом, затащили в машину, где позднее подожгли. Один из преступников признался, что до поджога Лаолва была жива. Потом злоумышленники подожгли и дом. Огонь распостранился до чердака, и здание успело значительно выгореть.

Как сообщает g1.globo.com, преступникам грозит до 30 лет лишения свободы. Расследование всех обстоятельств этого громкого дела продолжается.

Лаолва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро в семье музыкантов. Её отец был дирижером, мать — классической пианисткой. Научилась играть на фортепиано в четыре года, а петь начала в 13 лет. Начинала свою карьеру с выступлений в ночных клубах Рио-да-Жанейро. Её талант был высоко оценен знаменитыми бразильскими исполнителями.

Видео: YuoTube/ClubMusic80s

Фото: скриншоты с видео g1.globo.com,