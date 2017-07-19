В Центральном районе Петербурга будет небезопасно из-за испытаний теплосетей: схема

В среду в Центральном районе проходят испытания теплосетей. Достаточно обширный участок оказался в зоне риска разлива воды.

В среду, 19 июля. Теплосети Петербурга проводят очередные испытания. На этот раз в зону попал Центральный район. Воду пустят по трубам под увеличенным давлением для определения их прочности.

Зоны испытаний ограничена следующими улицами: Воскресенская, Смольная и Синопская набережные, площадь Александра Невского, Невский проспект до Литейного, а также на участке от набережной Фонтанки до Караванной, Литейный проспект, улица Белинского, набережная реки Фонтанки в сторону Невского проспекта, Караванная и Кленовые улицы и далее вдоль набережной Фонтанки до Невы.

Часто проверки выявляют несиправности в трубах. Из прохудившейся части сети вытекает вода. Иногда образуются фонтаны или ямы из-за вымывания грунта. Энергетики просят горожан соблюдать осторожность в таких ситуациях. При обнаружении подобных разливов срочно сообщить в экстренные службы.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

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