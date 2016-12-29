Иск Смольного к "Метрострою" связан с тратами на размещение опасных отходов

В Петербурге снова будут судиться местная администрация и крупнейшая строительная компания.

Чиновники Смольного требуют, чтобы компания "Метрострой" вернула им 420 миллионов рублей, потраченных во время строительства Фрунзенского радиуса городской подземки. Об этом сообщает "Фонтанка". По данным СМИ, сотрудники администрации уже подали официальный судебный иск в отношении своего постоянного партнера. В нем ставится под сомнение выполнение работ по размещению опасных и чрезвычайно опасных отходов во время производства, на которое и были потрачены 420 млн рублей.

Судя по всему. бюрократы подозревают строителей в том, что они приняли оплату за невыполненную работу. Уточним, что речь идет о работах на участке от станции метро "Международная" до еще несуществующей "Южной" станции.

Иск Смольного к "Метрострою" ставит сразу несколько новых острых вопросов по этой теме. Так, теперь стройкой Фрунзенского радиуса могут заинтересоваться экологи, которые всегда обращают внимание на неправильно размещение опасных отходов. Кроме того, эта ситуация заставит журналистов и общественников в очередной раз по-новому взглянуть на стройку "Зенит-Арены", которой занимается все тот же "Метрострой".