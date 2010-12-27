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Ирина Шейк красотой унизила Ксению Собчак
Вчера, 23:50
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Sheker
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Ирина Шейк красотой унизила Ксению Собчак

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Российская телеведущая Ксения Собчак испытала унижение красотой супермодели Ирины Шейк

 Телеведущая, редактор журнала, светская львица Ксения Собчак показала фотографии из Франции. В Каннах проходит юбилейный 70-й кинофестиваль. Ксения порадовала поклонников совместным снимком с Ириной Шейк. 

Напомним, модель недавно стала матерью, однако быстро вернулась к привычному рабочему графику. На фото Ирина выглядит довольно просто и без  яркой косметики. Собчак призналась, что сейчас модель смотрится лучше, нежели до родов, и в шутку призналась, что очень ей завидует.

"Фото с супермоделью. Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так, как я не выглядела даже в 18. Обидно, конечно, но жизнь в принципе несправедлива", - посетовала Ксения Собчак и добавила.

Однако подписчики подбодрили ведущую и подчеркнули, что она выглядит очень эффектно.

 


Фото:
Instagram: xenia_sobchak

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Категории: Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса

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