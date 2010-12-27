Ирина Шейк красотой унизила Ксению Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак испытала унижение красотой супермодели Ирины Шейк

Телеведущая, редактор журнала, светская львица Ксения Собчак показала фотографии из Франции. В Каннах проходит юбилейный 70-й кинофестиваль. Ксения порадовала поклонников совместным снимком с Ириной Шейк.

Напомним, модель недавно стала матерью, однако быстро вернулась к привычному рабочему графику. На фото Ирина выглядит довольно просто и без яркой косметики. Собчак призналась, что сейчас модель смотрится лучше, нежели до родов, и в шутку призналась, что очень ей завидует.

"Фото с супермоделью. Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так, как я не выглядела даже в 18. Обидно, конечно, но жизнь в принципе несправедлива", - посетовала Ксения Собчак и добавила.

Однако подписчики подбодрили ведущую и подчеркнули, что она выглядит очень эффектно.



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Instagram: xenia_sobchak