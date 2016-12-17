Иракские военные уверяют, что расстреляли НЛО, и предоставили видео доказательства

На общедоступном крупнейшем видеохостинге YouTube накануне появился видеоролик, который сразу же разошёлся по всей сети. На нём, по словам автора видео, запечатлели расстрел неопознанного летающего объекта солдатами иракской армии

Сообщается, что иранские военные в провинции Туран открыли огонь из зенитного орудия по шарообразному НЛО, который сначала медленно приближался к расположению войск, а потом и вовсе неподвижно завис у них над головами.

На появившеемся на YouTube видео можно отчётливо увидеть, как два зенитных орудия, закрепленные на крышах многоэтажных домов, ведут стрельбу по неопознанному летающему объекту. Судя по всему снаряды каким-то невероятным образом пролетают мимо неопознанного объекта, а потом взрываются рядом с ним.

При этом камера постоянно перемещается с зависшего в небе НЛО обратно на крыши домов, на которых ошарашенные военные указывают пальцами в небо.Запечатленный на камеру странный объект не похож на обычный беспилотный разведчик: у него нет крыльев, ни лопастей. Судя по реакции иранских военных, они сами не имели понятия, во что именно им пришлось стрелять.



Видео: YouTube

