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Ирада Вовненко: "Какое счастье быть свободной"

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В Петербурге снова сменился директор музея "Исаакиевский собор"

На своей странице в "Фейсбуке" Ирада Вовненко выложила пост "Какое счастье быть свободным", который проиллюстрировала своей фотографией с улыбкой.

На вопрос подписчиков, от чего она стала свободна, Вовненко ответила: "От обязательств". По ее словам, теперь она может "гулять, читать и радоваться жизни". "У меня такого уже много лет не было", - призналась писательница. 

Напомним, накануне стало известно имя нового директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Комитет по культуре Смольного назначил на эту должность искусствоведа Юрия Мудрова.

Как рассказали в ведомстве ТАСС, комитет провел отбор представленных им кандидатов. Сообщается, что Мудров приступил к работе уже в четверг, 15 июня. Ранее Юрий Мудров трудился на руководящих должностях в музея-заповедниках "Павловск", "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии.

Теперь уже бывшей директрисе ГМЗ "Исаакиевский собор" Ираде Вовненко 44 года, она родилась в Ленинграде и здесь же окончила Институт культуры (на кафедре истории русского искусства), а затем – отделение немецкой филологии в СПбГУ. 

 

В 2003 году Ирада Вовненко стала работать в музее "Царское село", среди прочего – принимала участие в работе над восстановлением Янтарной комнаты. 

 

С 2006 года пишет книги. Среди ее текстов – детские книги и любовные романы. Ирада Вовненко – автор романов «Любовь и счастье добавлять по вкусу», "Любовь и другие диссонансы", «Влечение», «Дресс-код вдохновения» и «Открытка».

Цитата из книги Ирады Вовненко:
 

«Он никогда не искал особых эрогенных зон на ее теле. Он считал, что женщина является эрогенной зоной вся, целиком. Он мог быть как необыкновенно нежным, так и удивительно грубым. Однажды, в порыве страсти, он сильно ударил ее, оставил роскошнейший синяк, после чего бережно целовал вспухшую скулу, стоя на коленях, умоляя о прощении»

 
Видео: архив
Теги: директор исаакия , ирада вовненко , исаакиевский собор , исаакий , петербург
Категории: Новости СПб

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