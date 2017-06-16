Ирада Вовненко: "Какое счастье быть свободной"

В Петербурге снова сменился директор музея "Исаакиевский собор"

На своей странице в "Фейсбуке" Ирада Вовненко выложила пост "Какое счастье быть свободным", который проиллюстрировала своей фотографией с улыбкой.

На вопрос подписчиков, от чего она стала свободна, Вовненко ответила: "От обязательств". По ее словам, теперь она может "гулять, читать и радоваться жизни". "У меня такого уже много лет не было", - призналась писательница.