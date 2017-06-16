Ирада Вовненко: "Какое счастье быть свободной"

На своей странице в "Фейсбуке" Ирада Вовненко выложила пост "Какое счастье быть свободным", который проиллюстрировала своей фотографией с улыбкой.
На вопрос подписчиков, от чего она стала свободна, Вовненко ответила: "От обязательств". По ее словам, теперь она может "гулять, читать и радоваться жизни". "У меня такого уже много лет не было", - призналась писательница.
Напомним, накануне стало известно имя нового директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Комитет по культуре Смольного назначил на эту должность искусствоведа Юрия Мудрова.
Как рассказали в ведомстве ТАСС, комитет провел отбор представленных им кандидатов. Сообщается, что Мудров приступил к работе уже в четверг, 15 июня. Ранее Юрий Мудров трудился на руководящих должностях в музея-заповедниках "Павловск", "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии.
Теперь уже бывшей директрисе ГМЗ "Исаакиевский собор" Ираде Вовненко 44 года, она родилась в Ленинграде и здесь же окончила Институт культуры (на кафедре истории русского искусства), а затем – отделение немецкой филологии в СПбГУ.
В 2003 году Ирада Вовненко стала работать в музее "Царское село", среди прочего – принимала участие в работе над восстановлением Янтарной комнаты.
С 2006 года пишет книги. Среди ее текстов – детские книги и любовные романы. Ирада Вовненко – автор романов «Любовь и счастье добавлять по вкусу», "Любовь и другие диссонансы", «Влечение», «Дресс-код вдохновения» и «Открытка».
«Он никогда не искал особых эрогенных зон на ее теле. Он считал, что женщина является эрогенной зоной вся, целиком. Он мог быть как необыкновенно нежным, так и удивительно грубым. Однажды, в порыве страсти, он сильно ударил ее, оставил роскошнейший синяк, после чего бережно целовал вспухшую скулу, стоя на коленях, умоляя о прощении»