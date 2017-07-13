Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:33
0
lesjasap
193
Код вставки плеера

Инвалидам бесплатно покажут фильмы Marvel

0
 
 

Подразделение Disney в России запускает “Миссию Marvel”. Специалисты адаптируют фильмы для людей с нарушением слуха и зрения.

Совместно с сетью кинотеатров “Формула кино” и “Синема парк” компания подготовила показы для людей с ограниченными возможностями. Для этого картины дополняют скрытыми субтитрами и тифлокомментариями. Об этом сообщил генеральный директор студии Марина Жигалова-Озкан.

Первой кинолентой, которую представят создатели, станет «Человек-паук: Возвращение домой». В ближайших планах работа над последними и грядущими новинки киностудии: второй частью “Стражей Галактики” и продолжением Тора.
 
Тифлокомментарии были подготовлены актрисой Ириной Безруковой. По ее словам, на работу с одной картиной уходит  пару недель. В России всего пять профессионалов с подходящей квалификацией. 
 
Предполагается, что подобные сеансы будут идти в 33 кинотеатрах в 10 городах России. В этом списке значится Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа и Екатеринбург. Также кинозалы оборудованы всем необходимым, чтобы принимать зрителей с поражением опорно-двигательной системы. 
 
Как стало известно, Disney занимается “переводом” на собственные средства. Стоимость адаптации одной минуты картины составляет тысячу рублей.  
 
 
Видео: YouTube/Andrew Vo
Теги: дисней , кино , марвел , новости кино
Категории: Новости шоу-бизнеса Кино Новости СПб Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5