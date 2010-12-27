Инфляция: в России ожидается новый рост цен

Несмотря на то, что уровень инфляции за два года сократился практически вдвое, цены на ЖКХ все равно будут повышаться. Впрочем, резкого скачка эксперты не прогнозируют.

Недавно Герман Греф заявил, что резкое снижение инфляции свидетельствует о нездоровом состоянии экономики. Эксперт Алисен Алисенов не совсем согласен с такой позиции. По его мнению, снижение инфляции в 2016 году до 5,4% в сравнении с 12,9% в 2015 году вызвано стабилизацией курса рубля по отношению к доллару и евро. "Естественно, при этом рост цен на товары и услуги начал постепенно снижаться, " – комментирует доцент экономического факультета РАНХиГС.

Однако не стоит радоваться. Во-первых, быстрого эффекта от снижения инфляции ожидать не стоит. А, во вторых, к середине лета ожидается новый скачок цен, как минимум, на естественные монополии: тарифы ЖКХ, вероятнее всего, увеличатся на определенный процент, равный инфляции. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Впрочем, некоторые эксперты уверяют, что для россиян повышение цен не станет заметным, поскольку резких скачков не предвидится. Сбербанк прогнозирует инфляцию в этом году на 4 – 4,5%, однако эксперт предполагает, что она будет чуть выше – 6-7%. "В целом, инфляционные процессы в России зависят от множества факторов: внутриполитической и внешнеполитической ситуации, стабильности нефтяных котировок и так далее." – считает Алисен Алисенов.