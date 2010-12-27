Интерпол и центр "Э" нашли вербовщика из Таджикистана в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга сотрудниками петербургского отделения Интерпола был задержан гражданин таджикистана. Он числился в международном розыске за преступление против мира и безопасности человечества.

По данным "Фонтанки", в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Интерпола и Центра «Э» вышли на подозреваемого 5 июня. Мужчину 36 лет задержали в пять вечера около дома №76 по Петергофскому шоссе.

По последним данным, иностранец приехал в Петербург в 2014 году, а через год выехал из России в Турцию. Там он, как полагают правоохранительные органы, перешел через границу с Сирией и прошел обучение в военном лагере боевиков ИГИЛ, запрещенной на территории России.



В 2017 году проверка установила, что задержанного разыскивают в Таджикистане за наемничество. Уголовная статья предусматривает до 12 лет за вербовку, обучение и финансирование наёмников. Подозреваемому заочно избран арест в качестве меры пресечения. Петербургские полицейские уже проинформировали коллег в Таджикистане о задержании мужчины.