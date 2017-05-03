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Вчера, 23:30
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В Краснодаре горит частный дом

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В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей загорелся частный жилой дом

 3 мая в Краснодаре в пожарную часть  поступило сообщение о пожаре.  На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Огонь охватил 150 квадратных метров. Пострадавших нет. 

Тушение пожара продолжается.   

 

 

 

 

Видео:
YouTube: Елена Лободева 

 

Теги: краснодар , пожар
Категории: Лента новостей Новости России

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