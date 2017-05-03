В Краснодаре горит частный дом

3 мая в Краснодаре в пожарную часть поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Огонь охватил 150 квадратных метров. Пострадавших нет.
Тушение пожара продолжается.
Видео:
YouTube: Елена Лободева
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей загорелся частный жилой дом
3 мая в Краснодаре в пожарную часть поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Огонь охватил 150 квадратных метров. Пострадавших нет.
Тушение пожара продолжается.
Видео:
YouTube: Елена Лободева