В Краснодаре горит частный дом

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей загорелся частный жилой дом

3 мая в Краснодаре в пожарную часть поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыли пожарные подразделения. Огонь охватил 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается.

Видео:

YouTube: Елена Лободева