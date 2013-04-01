Топ Instagram: популярные ЗОЖники и фитоняшки

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков! Сегодня я расскажу вам о популярных ЗОЖниках и фитоняшках нашей страны. Их инстаграм пропитан полезными рецептами, подтянутыми попами и стопроцентной мотивацией. Словом, Just do it и поехали.

" Зожные " вайны Любови Сидоркиной

Пятое место я отдала замечательной девушке Любови Сидоркиной, больше известной, как Л юбятинка. Да-да, не удивляйтесь. Помимо жизненных и смешных вайнов, девушка записывает тренировки для ног и ягодиц. Сейчас трудно представить, но когда-то эта красотка была чуть-чуть полнее. Такие результаты ошеломляют! Хочется сразу заклеить себе рот и бежать в зал. Любовь, вы большая молодец!



Накаченный бицепс Настасьи Самбурской

Двигаемся дальше. Как бы не ругали пользователи инстаграма Настасью Самбурскую, за ее вызывающее поведение, согласитесь, если у тебя такое тело — тебе позволено все. Создается ощущение, что актрису можно найти только на репетициях и в спортивном зале, причем до самой ночи. Ведь с таким бицепсом ни один маньяк не страшен. Мужчины, берите пример и тренируйтесь! Несмотря на то, что штанга близкая подруга актрисы, Настасья остается элегантной и носит каблучки. Идеал, а не женщина.





Идеальный пресс Стаса Костюшкина

Ну что мы все о девчонка, да о девчонках. Разбавим наш список спортивным мужским телом. Стас Костюшкин получает бронзу моего топа. После распада группы "Чай в двоем", солист исчез из поля зрения фанатов, а вернулся уже накаченным и загорелым мачо. В своем инстаграме артист активно выкладывает видео с тренировок и радует фанаток обнаженным торсом. К слову, Стасу Костюшкину 45 лет! Хотите выглядеть также в его возрасте? Не сидите у экранов, тренируйтесь.





Жиротопы Смольные

Серебро получают сразу два ЗОЖника! Главные жиротопы нашей страны — чета Смольных! Юлия — рыжая бестия с идеальным прессом! Девушка в открытом доступе выкладывает видео с тренировками для самых ленивых, делится мотивационными фото и откровениями о своей личной жизни. Василий Смольный — миллионер из Петербурга. На игре " Б ешенная сушка" мужчина заработал огромные суммы, а участники проекта распрощались со своими килограммами. Но стоит отметить, что способы мотивации Василий выбирает не самые мягкие. Словом, он называет полных девушек жирухами. Но вместе с тем дарит победителям квартиры, миллионы и операции по увеличению груди.

Кулинарные шедевры Алены Коготковой

Мы добрались до вершины! Золото я отдаю молодой мамочке, красавице и главной фитоняшке — Алене Коготковой! Московская блогерша активно делится с подписчиками фотографиями тренировок и полезных рецептов. Причем каждое блюдо — произведение искусства. Помимо фитнес- рекомендаций, Алена дает советы по питаю деток, ведь свою дочку Элину, девушка воспитывает в самых лучших традициях ЗОЖ. Однако подписчики часто осуждают Алену за излишнюю худобу и не скупятся на грубость, но девушка сохраняет спокойствие и вежливо отвечает: " Н е будьте как все."



На этом у нас все! Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Увидимся в инстаграме!

Использованы материалы открытых социальных сетей

Татьяна Кручинина, Ольга Кеменчижиди

Видео: канал Piter.TV