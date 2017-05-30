Инспекторы рассказали, как смертник пронес бомбу в метро Петербурга

По итогам проверки Ространснадзора в деле о теракте могут появиться новые фигуранты

Ространснадзор по итогам проверки, проведенной в петербургском метрополитене, выявил несколько серьезных нарушений, которые могли послужить косвенной причиной теракта третьего апреля 2017 года.

Одним из выводов, которые, по словам СМИ, сделали в Ространснадзоре, был следующий: если бы не "дырки" в работе охраны метрополитена, террорист-смертник не смог бы пронести бомбы на станции метро.

В первую очередь проверяли персонал станции "Академическая", через которую и попал в подземку смертник Акбарджон Джалилов. У него были сумка и рюкзак. Вместо того чтобы попросить Джалилова пройти досмотр, дежурный сидел, уткнувшись в телефон, и не следил за людским потоком. Сейчас следователи проверяют дежурного по статье "Халатность".

Кроме того, рамки детекторов не среагировали на проход предполагаемого террориста-смертника. Есть вероятность, что у них был попросту отключен звук.

На станции также отсутствовал старший сержант управления полиции на метрополитене. Незадолго до прохода мимо турникетов Акбаржона Джалилова его вызвали на соседнюю станцию «Гражданский проспект» в помощь для оформления задержанного с мелкой партией наркотика.

Рюкзаком Джалилова теоретически могли заинтересоваться. Но инспектор, как показали записи видеокамер, увлекся игрой в мобильном телефоне.

Следственный комитет инициировал проверку по признакам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

Напомним, в середине дня в понедельник, 3 апреля 2017 года, в перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Взрывное устройство мощностью 200-300 граммов тротила подорвал террорист-смертник, чью личность идентифицировали как Акбаржона Джалилова. В теракте погибли 14 человек, пострадали более четырех десятков.

Спустя несколько дней восемь человек были арестованы по подозрению в причастности к вербовке террористов-смертников.

Видео: piter.tv