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Иностранец-педофил четыре месяца развращал 11-летнего ребенка

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В квартире на улице Ильюшина с января по апрель неизвестный растлевал ребенка

Накануне, 2 мая, в полицию Приморского района обратился 40-летний петербуржец. Мужчина рассказал, что в период с января по апрель 2017 года 30-летний знакомый из Молдовы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его сына. Мальчику сейчас одиннадцать лет.

Мужчина не уточнил, при каких обстоятельствах могло быть совершено преступление. Отец ребенка рассказал лишь, что сексуальное насилие в отношении его сына происходило в неустановленной квартире дома 11 по улице Ильюшина.

Сейчас предполагаемого насильника ищут. В Следственном комитете проводится проверка.

Видео: архив

Теги: насилие над несовершеннолетней , петербург , сексуальное насилие , улица ильюшина
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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