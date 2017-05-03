Иностранец-педофил четыре месяца развращал 11-летнего ребенка

В квартире на улице Ильюшина с января по апрель неизвестный растлевал ребенка

Накануне, 2 мая, в полицию Приморского района обратился 40-летний петербуржец. Мужчина рассказал, что в период с января по апрель 2017 года 30-летний знакомый из Молдовы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его сына. Мальчику сейчас одиннадцать лет.

Мужчина не уточнил, при каких обстоятельствах могло быть совершено преступление. Отец ребенка рассказал лишь, что сексуальное насилие в отношении его сына происходило в неустановленной квартире дома 11 по улице Ильюшина.

Сейчас предполагаемого насильника ищут. В Следственном комитете проводится проверка.

Видео: архив