Иномарка снесла остановку на Богатырском проспекте: пострадала женщина

Ford вылетел на тротуар и снес остановку общественного транспорта на севере Петербурга. Пострадала женщина-пешеход. Ее увезли в больницу на скорой.

Пятница, 10 февраля, ознаменовалась еще одним серьезным ДТП. Автомобиль Ford вылетел с дороги к остановке общественного транспорта около дома 4 на Богатырском проспекте. Машина полностью снесла остановку. В результате ЧП пострадала женщина, которая находилась на остановке. Ее отвезли в больницу. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за рулем авто сидел 23-летний водитель. Очевидцы говорят, что в машине находились парень и девушка. По предварительному сообщению, за рулем сидела девушка.

На месте работают представители экстренных служб: спасатели, врачи и полицейские. Устанавливаются подробности аварии. МЧС отключало аккумулятор машины.

Ранее сегодня на Гагарина легковушка задавила пешехода. В Московском районе пешеход нарушал правила и перебегал через дорогу в неположенном месте. Судя по словам очевидцев, мужчина остался жив. На место незамедлительно вызвали экстренные службы. Помощь пострадавшему оказали врачи скорой помощи.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург