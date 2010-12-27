Иномарка снесла остановку на Богатырском проспекте: пострадала женщина

Пятница, 10 февраля, ознаменовалась еще одним серьезным ДТП. Автомобиль Ford вылетел с дороги к остановке общественного транспорта около дома 4 на Богатырском проспекте. Машина полностью снесла остановку. В результате ЧП пострадала женщина, которая находилась на остановке. Ее отвезли в больницу. Ее состояние оценивают как средней тяжести.
По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за рулем авто сидел 23-летний водитель. Очевидцы говорят, что в машине находились парень и девушка. По предварительному сообщению, за рулем сидела девушка.
На месте работают представители экстренных служб: спасатели, врачи и полицейские. Устанавливаются подробности аварии. МЧС отключало аккумулятор машины.
Ранее сегодня на Гагарина легковушка задавила пешехода. В Московском районе пешеход нарушал правила и перебегал через дорогу в неположенном месте. Судя по словам очевидцев, мужчина остался жив. На место незамедлительно вызвали экстренные службы. Помощь пострадавшему оказали врачи скорой помощи.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург