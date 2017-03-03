Иномарка столкнулась с маршруткой на Кондратьевском проспекте‍

Утром в пятницу в Петербурге, на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Мечникова, произошла автомобильная авария с участием маршрутки и легкового авто. Как рассказали в соцсетях очевидцы, столкнулись два автомобиля – легковой "Пежо" и маршрутное такси ООО "Третий парк".
Обе машины получили повреждения: у маршрутки разбита передняя фара и наполовину отломался бампер, а у "Пежо" смята передняя пассажирская дверь.
По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. Серьезных повреждений автомобиль также не получил.
Видео: архив
Фото: spb_today