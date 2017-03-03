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Иномарка столкнулась с маршруткой на Кондратьевском проспекте‍

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По предварительным данным, никто не пострадал

Утром в пятницу в Петербурге, на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Мечникова, произошла автомобильная авария с участием маршрутки и легкового авто. Как рассказали в соцсетях очевидцы, столкнулись два автомобиля – легковой "Пежо" и маршрутное такси ООО "Третий парк".

Обе машины получили повреждения: у маршрутки разбита передняя фара и наполовину отломался бампер, а у "Пежо" смята передняя пассажирская дверь. 

По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. Серьезных повреждений автомобиль также не получил.

Видео: архив
Фото: spb_today  

Теги: авария , дтп , дтп на мечникова , дтп петербург , кондратьевский проспект , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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