Избирком Петербурга решит судьбу референдума о передаче Исаакиевского собора

Сегодня, 28 февраля, общественники передадут заявку на проведение референдума по передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви в городской избирком.

Волна протестов против передачи Исаакиевского собора Церкви вышла на новый уровень. Представители инициативной группы "Вставай на защиту Исаакия" заявили, что наконец-то составили заявку на проведение общегородского референдума в 2018 году. Соответствующие документы будут переданы в городскую избирательную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба депутата Максима Резника. Парламентарий заявил, что заявка будет передана в избирательную комиссию после обеда. С этого момента уже чиновники избиркома будут решать судьбу общенародного голосования.

Сообщается, что документы были разработаны при участии инициативной группы из 22 человек: в нее вошли депутаты, историки и общественники По задумке оргкомитета, в избирательном бюллетене на референдуме должен быть один вопрос: согласны ли граждане с передачей памятников истории и культуры федерального назначения, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов. В список "спорных объектов" включены Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петропавловский собор.