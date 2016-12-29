Ингушетия: Брат убил брата, чтобы спасти прохожих

Полицейский застрелил родного брата, который угрожал расстрелять прохожих

Страшный инцидент произошел накануне, 18 января, около 16 часов в одном из дворов жилых домов в Малгобеке Ингушетии.

30-летний безработный местный житель, вооружившись пистолетом, угрожал случайным прохожим во дворе своего дома застрелить тех. За горожан заступился родной брат злоумышленника, работающий в органах внутренних дел. Брат преступник сделал несколько выстрелов в брата - полицейского. В ответ на стрельбу мужчина выстрел из табельного оружия. В результате перестрелки нападавший получил смертельные ранения.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства данного ЧП.

Видео: Piter.TV