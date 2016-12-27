За 47 секунд житель Индии кулаком разбил 124 кокоса

Несколько дней назад 25-летний парень из Индии устроил для местных жителей настоящее шоу. В Керале около одного из торговых центров молодой человек поставил мировой рекорд по разбиванию кокосов. Индиец повредил за минут более 145 орехов, однако полностью разломить 124 плода.
На кадрах видно, с какой скоростью парень разделывается с каждым кокосом. Брызги молока и осколки внешней оболочки ореха летят во все стороны. Так или иначе, молодому человеку удалось сместить с пьедестала предыдущего чемпиона из Германии, который разбил 118 плодов.
Кроме того, силач решил продемонстрировать свои способности еще одним экстравагантным способом: 50 метро он тащил автобус за трос, который держал зубами.
Доминик убежден, что его рекорд обязательно попадет в книгу Гиннеса.
Видео: youtube, Newslions