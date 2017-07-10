Илья Ковальчук продлил контракт со СКА на год

Хоккеист останется в российском клубе еще минимум на год

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с санкт-петербургским СКА. Накануне он подписал с клубом контракт еще на один сезон.

Месяц с небольшим назад, 2 июня 2017 года, сообщалось, что Ковальчук отказался от перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так как намерен сыграть за сборную России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Ковальчук покинул НХЛ в 2013 году, уйдя из «Нью-Джерси». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА (2015 и 2017). В прошлом сезоне на его счету 78 очков в 60 играх за петербургский клуб. Срок контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля.

видео: хоккейный клуб СКА