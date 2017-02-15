Илья Черт об Исаакиевском соборе: "Так делать некрасиво".

Споры о передачи Исаакиевского собора РПЦ не угасают. Напротив, ситуация вызвала общественный резонанс. Лидер группы "Пилот" поделился с Piter.TV своим мнением по данному вопросу.

Илья Черт убежден, что Русская Православная Церковь поступает крайне некорректно по отношению к петербуржцам. "Зачем они ждали, что за деньги граждан Исаакиевский собор починят?" – задается вопросом музыкант. "Это ведь государство его чинило, восстанавливало. Многие годы шли реставрационные работы на деньги граждан, которые даже не имеют отношения к РПЦ." – рассказывает Илья.

По мнению музыканта, после того, как Исаакиевский был сдан, Церковь поспешила "на готовенькое", заявив, что это теперь наше. " Мне кажется, так делают очень некрасивые люди в подворотнях. – убежден Илья Черт. – Это называется классическим разводом".

"А люди, которые считают себя наместниками божественного знания, должны подавать пример праведности, чести. Так некрасиво делать ребята, это не по-мужски!" – уверен Илья Черт.

Ранее мы писали про пять мифов о передаче Исаакиевского собора Церкви.

Видео: Piter.TV, youtube/ RT на русском

Фотографии: инстаграм, photos.kyy/ awwweeesome