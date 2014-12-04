Илья Черт: Современные детские книжки – абсолютная бездарщина

Недавно канал Piter.TV пообщался с лидером рок-группы "Пилот". Будучи молодым отцом, Илья Черт поделился своим мнением по поводу современной детской литературы и рассказал о своих планах на будущее.

По мнению солиста рок-группы, многие современные книжки и мультики для детей – это абсолютная бездарщина. "В моем детстве были гениальные, шедевреальные советские мультики, – рассказывает Илья. – А сейчас люди даже не думают. Авторы не соблюдают каких-то элементарных правил рифмы, не понимают, что пятилетний ребенок не должен слышать такие слова, как "девайс". Они в книжках используют какую-то басурманскую, заморскую речь. Одним словом – сленг, паршивый дворовый сленг. Это падение культуры и нравственности".

Впрочем, давно известно, что если хочешь изменить мир, начни с себя. Так и лидер "Пилота" заявляет, что единственное, чем он может помочь – это начать делать что-то для детей красиво и хорошо. "Конечно, "хотелка" у меня раздутая, как и у все. – объясняет музыкант. – Но мне, если честно, хочется сделать что-то для детей. Я не очень к этому готов, но мне очень хочется. У меня есть такое желание".

Что касается культуры в целом, то Илья убежден, что есть такие книги в мире, без прочтения которых человек не может вырасти полноценным. "Я считаю, например, что в школьную программу нужно включить книгу Нила Доналда Уолша "Беседы с Богом". Это не религиозная книга, но она написана очень простым человеческим языком. И она очень хорошо объясняет простому обывателю, с точки зрения человека, что такое "Бог" и "вселенная". На мой взгляд, она гораздо более адекватна, чем многие священные писания." – уверен музыкант. Кроме того, Илья убежден, что каждый человек обязан прочитать такие величайшие произведения литературы, как "Мастер и Маргарита" и "Дом, в котором…".

Анастасия Усцова, Андрей Жухевич

Видео: Piter.TV с использованием материалов с youtube-канала группы "ПИЛОТ"