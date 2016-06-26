Илья Черт: "Молодыми рокерами движет эротический интерес"

В преддверии юбилея "Пилота" наш интернет-канал Piter.TV пообщался с лидером группы Ильей Чертом. Музыкант рассказал о том, как изменился коллектив за 20 лет, что движет молодыми рокерами и почему нельзя косячить в работе.

В этом году долгожитель современной рок-сцены группа "Пилот" отмечает свое 20-летее. Илья Черт вспомнил, с чего все начиналось, и как изменились музыканты и слушатели. По словам рокера, все мужчины создают рок-н-ролл для того, чтобы нравиться женщинам. "Поэтому в нормальных странах, я не говорю про Россию, рок-н-ролл зарождается, когда тебе 17. Это у нас рок-н-ролл для тех, кому за 30 – 35 лет. – делится мнением Илья Черт. – Рок-н-ролл – это музыка восемнадцатилетних, это музыка тех, для у кого эротический интерес превыше всего". Лидер "Пилота" уверен, что всем молодым парням хочется выйти на сцену, чтобы выглядеть крутыми, показать, что ты настоящий мужик: "И тогда все девчонки будут твоими". Это и есть главная причина, главная движущая сила молодых рокеров. "Уже потом, спустя годы, начинается осознание, переосмысление, когда печень отказывает, и появляется какая-то мудрость" – подмечает Илья.

Так и "Пилот", создавался, основываясь на данном утверждении. "Двадцать лет назад мы вообще ни о чем не думали, честно говоря. – признается музыкант. – Да и думать было нечем. Мы просто играли на гитарах очень громко, и чем громче, тем лучше. А если гитара красная, то вообще замечательно. Стоишь, ноги широко расставил и думаешь: "Какой я офигительно красивый. И все девчонки мои". Дальше этого головушка не двигалась". А посему, лишь спустя годы ты понимаешь свое истинное предназначение: "Ты понимаешь, что Бог дал тебе талант и силушку, и что надо как-то за это отблагодарить. Надо слово нести со сцены правильное, надо менять мир к лучшему. Иначе, зачем ты сюда пришел?". Илья Черт убежден, что любой артист обязан ставить перед собой задачу влиять на действительность в лучшую сторону. И, конечно, с возрастом, с появлением осознанности этого всего за 20 лет изменилась и сама группа, и ее почитатели.

Праздновать свой юбилей "Пилот", по словам Ильи, намерен скромно: "Я думаю, честно говоря, что мы сейчас поедем в тур, там спакойненько в ночи сядем у кого-нибудь в номере, среди своих отметим, вспомним прошлое, помянем погибших в бою. – предполагает музыкант. – Поскольку все это разудалое веселье с людьми, которых знаешь пять минут, мне, честно говоря, уже без радости".

Впрочем, для поклонников у группы особый подарок. В 2017 году "Пилот" отправится в самый большой за последние 10 лет тур. "Мы начнет от Тихого океана, с Владивостока в сторону Калининграда. И будем идти таким большим комбайном и косить сено. – шутливо говорит Илья Черт. – Покос у нас большой в этом году, отчетный покос. Поедем с программой, где будут самые известные песни. Это такая визитная карточка: "Что мы натворили за 20 лет".

Конечно, за столь длительные период в коллективе сменились участники, изменился посыл для слушателей и поменялась сама концепция "Пилота". Однако, группа продолжает радовать своих фанатов все новыми и новыми альбомами. Как же парням удается сохранить дружеские отношения в коллективе и не переругаться, например, из-за разных взглядов? Илья Черт поделился секретом идеальных взаимоотношений: "У нас в группе существует простое правило: если ты качественно и хорошо выполняешь все свои профессиональные обязанности, без косяков и нареканий, то ты автоматически становишься мне другом. – объясняет лидер группы. – Я стараюсь за тебя биться, защищать твои права в любом случае, как за моряка на своем корабле, поскольку мы братья, мы команда". Однако, предостерегает Илья: "Как только ты начинаешь косячить в работе и плохо выполнять свои обязанности, я считаю тебя предателем, потому что из-за тебя страдает весь корабль, который может погибнуть в бою. Таких предателей сразу за борт". И, тем не менее, музыкант уверен, что если все будут хорошо выполнять свое дело, то в группе сложатся хорошие, доверительные, дружеские отношения.

Говоря о музыке и артистах, музыкант убежден, что в мировой истории всех можно поделить на две категории. Одни продолжают традицию менестрелли, передавая знания и воспитывая людей, а другие развлекают публику. "Есть педагогика, а есть скоморошество. Последнее – это свадьбы, похороны, дни рождения, когда некоторые пьют, а другие прыгают вокруг них с гармошками и извиваются на шесте. – объясняет Илья Черт. – И то, и то нужно в мире обязательно, поскольку одно без другого были бы костыли".

Ананстасия Усцова, Андрей Жухевич

Видео: PIter.TV с использованием материалов youtube-канала "ПИЛОТ"

Фотографии: инстаграм, crazy_jimmy, группа вконтакте "Группа ПилОт"/Ксения Плясункова