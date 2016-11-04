Игра в революцию: на Декабристов "бунтарь" подстрелил полицейского из ружья

Сегодня, в ночь с пятницы на субботу, 28 января на улице Декабристов состоялась массовая драка, которую поспешили остановить сотрудники правоохранительных органов. В итоге один из полицейских был госпитализирован с ранением картечью

Сегодня ночью, с 27 на 28 января в полицию поступило сообщение о массовой драке н улице Декабристов возле "Музея Новороссии". Также уточнялось, что один из участников потассовки стрелял в воздух из травматического пистолета.

Далее, скрываясь от прибывшего наряда ППС, нарушители спокойствия поспешили скрыться в подвале близлежащего дома. Полицейским пришлось применить силу, чтобы попасть в помещение. Однако, при первой попытке выломать дверь, укрывавшиеся в подвале выстрелили из ружья в сторону полицейских. В результате чего один из стражей порядка был ранен картечью. В настоящий момент он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Стрелявший в сотрудника полиции задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.



Однако, в официальной группе музея "Вконтакте" сотрудники учреждения рассказали о другой версии происходящего. По их словам, у охранника завязался конфликт с несколькими пьяными прохожими, который в последствии перерос в массовую драку. Оценив свои силы, охранники поспешили укрыться в подвале музея Новороссии. И, услышав, как кто-то пытается выломать дверь, предупредив свои агрессивные действия распылением слезоточивого газа, "один из наших произвел выстрел из зарегистрированного ружья в сторону двери, чтобы напугать их"

ГУ МВД по Петербургу и области уже проводит служебную проверку.



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Фото: Life