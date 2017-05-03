Видео из Благовещенска: ребенок поджег дом

В минувший вторник, 2 мая, в Благовещенском районе ребенок устроил пожар. Инцидент произошел в селе Ровное. Замети огонь и почувствовав запах гари, хозяйка подворья вызвала спасателей. Кроме того, последствия крупного пожара удалось зафиксировать на видео.
Предположительно, 11-летний школьник остался дома со свое бабушкой. Пока пожилая женщина занималась делами по хозяйству, ребенок баловался со спичками и нечаянно поджег одну из построек. Сначала местная жительница попыталась сама потушить пламя, однако из-за ветра огонь в считанные секунды охватил всю постройку. Пришлось вызывать спасательные службы.
Прибывший на место происшествия пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания. К счастью, обошлось без жертв. Дотла выгорела только хозяйственная постройка.
В настоящее время устанавливаются детали происшествия.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Петербурга: на Костромском дотла выгорел дом.
Видео: youtube, Amur.info