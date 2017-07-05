"Голос. Дети": Игорь Крутой запускает аналогичный проект

Недавно стало известно, что известный продюсер Игорь Крутой запускает новое телевизионное шоу "Битва талантов". Данный проект можно считать конкурентом всеми полюбившегося "Голоса. Дети", поскольку участниками станут ребята в возрасте от 9 до 16 лет, граждане России и СНГ.
Победитель "Битвы талантов" получит 1 миллион рублей.
Конечно, есть и существенные различия между двумя, казалось бы, схожими проектами. Как минимум, в "Битве талантов" не будет постоянного жюри. В каждом новом выпуске будут появляться новые судьи: артисты, композиторы, блогеры.
В эфире "Муз-ТВ" данный проект стартует в середине лета: 15 июля.
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Видео: инстаграм, academy_igorkrutoy