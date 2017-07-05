"Голос. Дети": Игорь Крутой запускает аналогичный проект

Известный продюсер решил найти новых музыкантов с помощью шоу "Битва талантов". Лучшему вокалисту Крутой готов заплатить 1 миллион рублей.

Недавно стало известно, что известный продюсер Игорь Крутой запускает новое телевизионное шоу "Битва талантов". Данный проект можно считать конкурентом всеми полюбившегося "Голоса. Дети", поскольку участниками станут ребята в возрасте от 9 до 16 лет, граждане России и СНГ.

Победитель "Битвы талантов" получит 1 миллион рублей.

Конечно, есть и существенные различия между двумя, казалось бы, схожими проектами. Как минимум, в "Битве талантов" не будет постоянного жюри. В каждом новом выпуске будут появляться новые судьи: артисты, композиторы, блогеры.

В эфире "Муз-ТВ" данный проект стартует в середине лета: 15 июля.

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Видео: инстаграм, academy_igorkrutoy