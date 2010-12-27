Оксана Дмитриева раскритиковала ответ Игоря Албина по "Лахта центру"

Чиновник заявил, что небоскреб в районе Лахты не испортит исторической панорамы города.

В Петербурге не прекращаются споры вокруг строительства штаб-квартиры "Газпрома" - небоскреба "Лахта центр". Накануне Игорь Албин выслал официальный ответ на запрос депутата Оксаны Дмитриевой, которая требовала остановить строительство объекта. В нем вице-губернатор выразил свое несогласие с женщиной-политиком. Он заявил, что "Лахта центр" является "локальной доминантой", которая "не портит исторической панорамы Санкт-Петербурга".

"Влияние МФК "Лахта центр" на ближние и удаленные городские панорамы воспринимается как влияние локальной доминанты. Расположенный на удалении 9 и более км МФК "Лахта центр" не может существенно влиять на зрительное восприятие охраняемых панорам", - говорится в письме чиновника.

Оксана Дмитриева опубликовала текст письма на своей странице в Facebook. Она назвала ответ Албина "пространным" и наполненным "стандартными фразами". По ее мнению, даже на нынешнем этапе строительства (290 метров высоты) "Лахта-Центр" виден из некоторых центральных районов города. А после окончания работ его высота составит 500 метров: по мнению депутата, это может серьезно навредить исторической панораме Петербурга.

Ранее Оксана Дмитриева приводила пример Дрездена, который был исключен из списка ЮНЕСКО за строительство моста, перекрывшего вид на долину реки Эльбы.

Фото: Оксана Дмитриева, Facebook