Идеи оригинальных подарков на День святого Валентина

Совсем скоро День святого Валентина. 14 февраля свой день отмечают все влюбленные. Возникает только вопрос, что подарить на День Всех Влюбленных.

Приближается один из самых романтичных праздников в международном календаре – День святого Валентина. Все влюбленные 14 февраля отмечают этот день и дарят друг другу подарки.



Обсудите празднование Дня святого Валентина



Не стоит думать. Что небольшой разговор о праздновании этого романтичного дня убьет всю романтику. Зато он точно избавит вас от переживаний и разочарований. Обсудите с любимым человеком предстоящие праздник. Ведь может получиться так, что каждый из вас приготовит сюрприз, который будет трудно совместить. Вместе с тем, каждый из пары может решить, что в этом году должен стараться другой. Тогда настроение на 14 февраля испортится у всех.

Можно не упоминая основной идеи подарка и планов на День всех влюбленных обсудить этот праздник и дальше уже уходить в подполье и ни за что не сознаваться.



Что подарить на 14 февраля девушке



Для начала стоит решить, что же вы хотите подарить любимой: практичный и полезный подарок или милую романтическую вещь в духе этого праздника. Исходя из этого решения и выбирайте свой дар.

Для практичного подарка придется ненадолго стать сыщиком. Вспомните, не говорила ли девушка о какой-нибудь нужной ей вещи. Иногда девушки специально говорят об этом, чтобы помочь своим половинкам сделать подарок. Если же ничего не помните, то можно обратиться в самый верный источник: к подругам девушки. Они точно знают, какие духи, вещь или технику хочет ваша возлюбленная.

С романтичным подарком одновременно и проще, и сложнее. Можно вдохновиться каким-нибудь фильмом. Возможно одним из тех нелепых романтических, которые девушка заставляла смотреть вас. Просто повторите сцену из "Секса в большом городе" или другого женского фильма. Как бы это банально не звучало, но все девушки хоть немного, но любят цветы и шоколад. Но тут стоит точно убедиться, что у вашей любимой нет аллергии. Об этом тоже можно спросить у ее подруг.



Что подарить на 14 февраля парню



Мужчины всегда являются загадочными существами для девушек. Они не любят делиться своими мечтами или желаниями. И порой кажется, что ничего кроме новой пены для бритья и носков ему не надо. Однако все несколько сложнее. И суровый рыцарь в глубине души мечтает о каком-нибудь невероятном подарке. Определитесь, хотите ли вы сделать ему внушительный подарок или просто хотите порадовать его романтической мелочью.

Серьезный подарок для парня можно выбрать, исходя из его увлечений. Например, новую игру для его приставки, спортивный инвентарь. Поклоннику какой-нибудь вселенной можно легко выбрать подарок в фанатском магазине: носки с Йодой, рюкзак с Суперменом или атрибут из "Игры престолов" может сделать счастливым вашего мужчину. С друзьями парня обычно советоваться бесполезно, потому что они едва ли знают, что он хочет получить в подарок.

Одна из народных мудростей звучит: "Путь к сердцу мужчины идет через желудок". Поэтому можно утроить романтический ужин для своего любимого. Стол не должен ломиться от яств, но и подавать одни кексы тоже не стоит. Помните, что мужчины любят есть. И большая их часть обожает мясо. Поэтому стоит приготовить стейк или куриные ножки (этот вариант не подходит, если ваша вторая половинка - вегетарианец). Лучше выбирать проверенные рецепты. Так вы уменьшаете шансы испортить блюдо и весь вечер. А вот после мяса можно подать десерт в форме сердца: кекс, суфле или мороженое.

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv