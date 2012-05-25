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ИНТЕРВЕНЦИЯ: Выставка Павла Игнатьева в "Эрарте"

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В творчестве Игнатьева важен жест, его пластические практики сродни перформансу, и в них обязательно есть что-то лихое. Озорной гений автора, ненадолго затворившись в мастерской и руководствуясь, видимо, иррациональными импульсами, начал эксперимент с канцелярскими чернилами, которыми дедушки и бабушки подписывали открытки. Фиолетовый проект Игнатьева носит агрессивное имя «Интервенция». В этом заглавии работает внутренняя форма слова, созвучная слову английскому Ink — чернила. Художник наступает сразу

ИНТЕРВЕНЦИЯ: Выставка Павла Игнатьева в "Эрарте"
авторская программа АРТ-ЛИКБЕЗ № 68
арт-гиды: Вячеслав Корнев, Яков Кальменс, Андрей Сикорский
арт-операторы: Андрей Кузькин, Гера Парфиненко
композитор: Alex Bright
Санкт-Петербург, 7 июля 2017

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Теги: артликбез , киноликбез , питер , эрарта
Категории: Арт-репортажи

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