ИНТЕРВЕНЦИЯ: Выставка Павла Игнатьева в "Эрарте"
В творчестве Игнатьева важен жест, его пластические практики сродни перформансу, и в них обязательно есть что-то лихое. Озорной гений автора, ненадолго затворившись в мастерской и руководствуясь, видимо, иррациональными импульсами, начал эксперимент с канцелярскими чернилами, которыми дедушки и бабушки подписывали открытки.
Фиолетовый проект Игнатьева носит агрессивное имя «Интервенция». В этом заглавии работает внутренняя форма слова, созвучная слову английскому Ink — чернила. Художник наступает сразу
ИНТЕРВЕНЦИЯ: Выставка Павла Игнатьева в "Эрарте"
авторская программа АРТ-ЛИКБЕЗ № 68
арт-гиды: Вячеслав Корнев, Яков Кальменс, Андрей Сикорский
арт-операторы: Андрей Кузькин, Гера Парфиненко
композитор: Alex Bright
Санкт-Петербург, 7 июля 2017