II Фестиваль "САД"

"Счастливое и активное долголетие» соберет активных людей старшего возраста в Летнем саду 27 мая.

В Летнем саду в День города 27 мая с 13:00 до 18:30 запланирован открытый фестиваль с лекциями, мастер-классами и концертом «САД – счастливое и активное долголетие», предназначенный для людей старшего возраста, которые стремятся жить интересно и полноценно. Главная идея события – показать, что возраст старше 60-ти – это время мечтать, учиться, меняться и любить! На концертной площадке выступят ВИА Пролетарское танго, ансамбль БИС-КВИТ, оркестр Olympic Brass Orchestra.



Фестиваль во второй раз организует Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» вместе с содружеством общественных организаций: Центром «Забота-Хэсэд Авраам», «Школой третьего возраста», волонтерским центром «Серебряный возраст» и другими проектами, которые формируют среду для развития потенциала людей старшего возраста. По уже сложившейся традиции праздник проводится под открытым небом на знаковых площадках города – в садах Русского музея – в прошлом году в Михайловском, в этом – в Летнем.

В 2016 году мероприятие за 12 часов посетило более 3000 человек. Тема активного образа жизни в старшем возрасте оказалась востребована среди горожан – гости и участники высказались за то, чтобы фестиваль стал ежегодным.



В этом году готовится еще более насыщенная программа – тематические лекции специалистов, творческие мастер-классы, оздоровительные занятия, танцплощадка, концерт. Событие затронет важные темы: как наполнить зрелые годы радостью и гармонией, как поддерживать здоровье и физическую форму, как развить творческие способности. Гости фестиваля смогут найти для себя новые увлечение или образовательные курсы на мастер-классах и презентациях фестиваля – краеведение, кинодело, ремесла, живопись, шахматы. Помогут зарядиться энергией оздоровительные занятия – йога, зумба, плейстик. Пройдут уроки стиля и визажа для дам элегантного возраста.

На событии вспомнят о прекрасной традиции – танцах под духовой оркестр с аккомпанементом Olympic Brass Orchestra. Гости будут танцевать и под музыкальные шлягеры советской эстрады – «Ленинградские мосты», «Шаланды», «Московские окна» в исполнении ВИА «Пролетарское танго». Фестиваль проходит при поддержке промышленного предприятия Красносельского района в партнерстве с Русским музеем, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Программа фестиваля «САД — счастливое и активное долголетие»В День города в Летнем саду 27 мая 2017 13:00-18:30Фестиваль подготовлен Благотворительным фондом «Добрый город Петербург»

Концертная программа:

15.00-15.20 Торжественное открытие фестиваля.

15.20-16.00 Танцы под духовой оркестр Olympic Brass Orchestra. Прогулка коллектива по саду.15.30-16.30 Виртуозный ансамбль «БИС-КВИТ»: мировые шедевры и русская народная музыка в авторских аранжировках.16.30-17.00 Фестиваль хоров Ленинградской области.17.00-17.30 Мастер-класс танго, вальс от преподавателя СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района».17.45-19.00 ВИА «Пролетарское танго»: кавер-версии хитов советской эстрады.

Мастер-классы:

13.15-14.15 Создание бутоньерок от флориста Анны Серебрянской.

14.15-16.15 Карвинг-шоу: художественная резка из овощей и фруктов от Студии «Домашний карвинг».

16.15-17.15 Мастер-класс по макияжу для дам элегантного возраста от визажиста Елены Успенской.

17.15-18.15 Мастер-класс по созданию открыток от художницы Анастасии Зуевич.

18.15-19.00 Мейл-арт: создание художественного почтового послания.

Оздоровительные занятия и активности:

13.15-14.45 Мастер-класс по Zumba Gold:танцевальноенаправление, созданное специально для людей зрелого возраста, с инструктором Мирой Новак.

14.45-15.45 Йога, адаптированная для людей старшего возраста, от Юлии Супрун, YogaPlace.

15.00-16.00 Пленэр: урок живописи на свежем воздухе от Школы третьего возраста.

16.00-17.00 Оздоровительная гимнастика Плейстик:система упражнений, улучшающих гибкость тела и координацию движений.

17.00-18.00 Мастер-класспо шахматам для новичков и сеанс одновременной игры от шахматной школы «Черный конь».

Лекторий:

13:00-13:50 Лекция «Знания в помощь долголетию».Полезные советы для иммунитета: биоритмы, кислотно-щелочной баланс.

14.00-14.50 Лекция «Как сохранить память?» от специалистов МОО БЦ «Забота–Хэсэд Авраам».14.00-16.00 Тестирование сохранности когнитивных способностей: памяти, внимания и пр. Специалисты МОО БЦ «Забота–Хэсэд Авраам».15.00-15.50 Презентация проектов Школы третьего возраста:«Вкус жизни», «Хранители памяти» и «Экскурсионного бюро», «Сам себе режиссер», «Народная обрядовая кукла».16.00-16.50 Лекция-мастер-класс по подбору аксессуаров: платки и шарфы, бижутерия. Проводят курсисты Школы третьего возраста17.00-17.50 Лекция «Семейные традиции».Искусствовед Любовь Викторовна Васькова поделится своими размышлениями о семейных традициях, которые, несмотря на время, актуальны и в наши дни.18:00-18:50 Лекция «Лечебные травы». Ведущая Елена Дембицкая